Eesti rahvusmeeskonna B-koondis osaleb 8.-10. juunil Tallinnas Audentese spordihallis peetaval turniiril Tallinn International Volleyball Cup. Tugevatasemelisel turniiril osalevad lisaks Eestile Itaalia, Venemaa ja Iraani järelkasvutiimid. Laupäeval kohtus Eesti Itaaliaga ning pidi tunnistama vastaste 3:0 (25:20, 25:21, 25:20) paremust. Eestil on turniiril kirjas üks võit ja üks kaotus. Kõikidest Eesti mängudest näitab otsepilti Tallinna TV.

Eesti jäi Itaaliale alla pea igas statistilised aspektis: blokipunkte teenisid itaallased 10 meie 5 vastu, Eesti vastuvõtt oli 44%, Itaalial 52%. Rünnakul näitasid eestlased 36protsendilist realiseerimist, itaallaste rünnakuprotsent oli 50.

Servil lõid mõlemad meeskonnad 4 ässa, Eesti tegi servil 12, Itaalia 17 viga. Eesti resultatiivseim oli 11 punkti (+6) toonud Albert Hurt, Markus Uuskari lisas 7 silma (+2). Itaalia poolel tõid Sebastiano Milan ja Giacomo Raffaelli kumbki 12 punkti.

Eestil oli probleeme omajagu nii vastuvõtul kui rünnakul, Mart Naaber tõi välja, et koostöö sidemängijatega ei sujunud kõige paremini. "Jäime neile rünnakul alla. Klapp sidemängijatega ei olnud nii hea, et oleksime võinud võita neid," sõnas temporündaja.



Silver Maar tõdes, et itaallaste vastu oli keerulisem kui päev varasemas mängus Iraaniga. "Eks Itaalia on ka klassi võrra kõrgemal, aga meie oma mäng ka ei toiminud nii nagu reedel. Omavigu tuli palju sisse ja vastuvõtt oli samuti kehv. Itaallased teevad aga rünnakul väga vähe vigu ja on kannatlikud," kommenteeris Maar ning avaldas lootust, et Venemaad on pühapäeval võimalik võita küll.