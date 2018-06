Eesti 3x3 korvpallikoondis lõpetas Filipiinidel toimuva MMi alagrupiturniiri võidu ja kaotusega.



Päeva esimeses mängus suutis Eesti alistada Poola koondise 17:13. Koondise resultatiivseim oli Joonas Järveläinen oli kaheksa punktiga, Martin Dorbek lisas viis, Maik-Kalev Kotsar kolm ja Jaan Puidet ühe punkti.

Viimases kohtumises pidid eestlased tunnistama Sloveenia 21:15 paremust. Alagrupi viimases kohtumises tõi Eesti parimana Järvelainen seitse punkti. Kotsar lisas neli, Dorbel kolm ja Puidet ühe punkti.



See tähendab, et kolme võidu ja ühe kaotusega püsib Eesti alagrupis veel liidrina, kuid nii Poolal kui ka Sloveenial on veel viimane mäng pidamata.

Suure tõenäosusega tekib alagrupis lõpuks surnud ring, kus omavaheliste mängude korvide vahe tõttu pääsevad edasi veerandfinaalis just konkurendid.

Omavaheliste mängude korvide vahe on Sloveenial +2, Poolal 0 ja Eestil -2.