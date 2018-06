„Teame, et peame märtsis ja juunis valmistuma Rahvuste liigaks,“ ütles Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim jaanuaris pärast Rahvuste liiga alagruppide loosi. „Minu ülesanne või soov on, et neis kahes mängudetsüklis oleks võimalikult hea koosseis koos, et saaksime oma mängu harjutada ja oleksime sügisel täiesti valmis.“ Kas tema soov sai tõeks?

„Ükski võistkond ei ole kunagi valmis, alati toimub mingisugune liikumine mingis suunas, et juba mängijad vahetuvad,“ sõnas ta pärast 1:3 kaotatud mängu Marokole. „Olukord A-koondises on selline, et meil pole hurraaga noori peale tulemas, et ainult võta ja pane mängu. See on pikk proovimiste jada, et anda ja anda mängijatele võimalusi. See hüpe U21 koondisest A-koondisse on päris suur. Kui asetame lati mingile kõrgusele, siis neid mängijaid, keda koondisse võtta, ei ole meil jalaga segada.“