Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja tunnistas Sardiinia ralli järel, et MM-tiitli eest võitlemise võimalused on väga hapraks jäänud.

"Võitleme seni, kuni kõik on võimalik. Thierryga (Thierry Neuville, Hyundai - toim) on vahe 70 punkti, mis on muidugi meeletult palju. Nii kaua kui teoreetiliselt on võimalik, võitleme edasi," arutles Järveoja.

Ta jätkas: "Kiirusega on ju kõik hästi. Koostöö toimub ja tiimiga on tegelikult kõik hästi. Nagu me teame, on vaja mingid asjad veel paremaks ja tugevamaks saada, siis on võimalik tulevikus tiitli nimel võidelda."

Järveoja sõnul pidi ta eile õhtul internetist järele vaatama, kui palju kaheksanda koha eest punkte saab. "Me pole harjunud tagarea kohtadele sõitma. See pole meie eesmärk, kuigi neid fakte (mitu punkti mingi koha eest saab) peaks muidugi teadma."