Kätte on jõudnud uus spordinädal ning seitsmepäevaku tähtsündmuseks on kindlasti neljapäeval algav jalgpalli MM. Õhtulehe spordiblogi hoiab suure spordipeo eel silma peal kõikidel vutiga seotud uudistel, kuid samamoodi on käsi pulsil teistel spordialadel. Püsige meiega!