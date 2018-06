Vormel-1 Kanada GP järgselt on võidusõidust rohkem kõneainet pakkunud ruudulipu lehvitamine, mida ekslikul kombel riputati üks ring liiga vara.

Finišilippu lehvitati pilootidele juba 69 ringi järel, kuigi tegelikult oleks võistlus pidanud kestma 70 ringi, ning loomulikult järgnes sellele suur segadus. Tol hetkel sõitu juhtinud Sebastian Vettel ei tõstnud korraldajate apsakast hoolimata jalga gaasipedaalilt ning sõitis täiskiirusel lõpuni.

"Teadsin, et üks ring on veel sõita. Nii autos olev loendur kui ka boksiseinal olev ringilugeja näitasid niimoodi. Ruudulippu nähes küsisin raadiost kohe üle, kuid mulle vastati, et sõida edasi. Korraks tekkis ka hirm, et inimesed hüppavad rajale ja hakkavad tähistama," sõnas Vettlel pärast võistlust.