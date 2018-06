Peatreener Urmas Tali ütles, et B-koondise projekt on end õigustanud, olenemata turniiri tulemusest. "Kui see seltskond oleks mai lõpus hooaja lõpetanud ja suvepuhkusele läinud, siis poleks ka rahvusmeeskonna juurde kedagi vajadusel juurde lülitada. Lisaks, kes on mees olnud, on selle võimaluse ära kasutanud. 16 poissi, kes kaasatud olid, see on kindlasti hea tagala meie võrkpallile," ütles juhendaja.

Tali lisas, et kõige suurem probleem on tugevate mängude vähesus. "Me peaksime selliseid Itaalia-suguseid mänge rohkem saama. On näha, et kui on Itaalia vastas, siis mõned lähevad näost valgeks ja pärsime ise sellega enda tegemisi. Selliste tiimide vastu tuleb see teravalt esile, et me oleme mentaalselt nõrgemad. Pean silmas ka klubihooaega, Balti liigas on samuti kohtumisi, kus saab veidi lõdvemalt võtta. Vaja oleks selliseid nuga-kõri-peal mänge," lisas Tali.

Nurgaründaja Kevin Saar tõdes, et Venemaa näol oli tase kõrgemgi kui Balti liigas kohtab. "Mõned pallid, mis ehk Balti liigas maha oleks jäänd, nende vastu ei jäänud. Kohati oli meie mäng liiga üles-alla. Kaks viimast geimi mängisime aga väga hästi. Igatpidi saime selle laagriga paremaks, B-koondis oli igal juhul superkogemus," kommenteeris saarlane.

Parimad mängijad:

Nurgaründajad: Albert Hurt (Eesti), Amirhossein Esfandiar (Iraan)

Temporündajad: Vitali Dikarjov (Venemaa), Mart Naaber (Eesti)

Diagonaalründaja: Igor Sidenko (Venemaa)

Sidemängija: Riccardo Sbertoli (Itaalia)

Libero: Nicola Pesaresi (Itaalia)