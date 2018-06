Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Karol Mets, kes lõpetas äsja esimese hooaja Hollandi kõrgliigaklubis NAC Breda, sõnas et Eesti mängijad töötavad nii koduklubides kui ka koondises selle nimel, et kunagi ka ise suurturniirile jõuda.

"Kaheksa aasta pärast tõuseb osalejate arv MM-il 48-le, see suurendab ka Eesti šansse sinna turniirile jõuda," vahendab ERRi spordiportaal Metsa sõnu. "Meil on hea kogemus just, kui kohtusime MM-i meeskonna Marokoga, kellele jäime ikka päris kindlalt alla. Ehk et me ei ole veel suurturniirikõlbulik maa."

"Unistus on meil alati olnud sinna ühel korral jõuda ja selle nimel igapäevane töö koduklubides ja koondises käib. Unistame sellest küll ja ma arvan, et kui mitte nelja, siis kaheksa aasta pärast miks mitte ise seal mängida," jäi keskkaitsja optimistlikuks ning tõi positiivse poole pealt eeskujuks Islandi näidet, kes tänavu esmakordselt jalgpalli MM-finaalturniirile kvalifitseerus.