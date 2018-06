Kuigi lõpliku sõnaõigus (laiendamise osas) kuulub FIFA nõukogule, kinnitas Infantino, et Katari poolse nõusolekuta, see teema hääletuseni ei jõua. "Me ei saa selle üle otsustada, kui Katar sellega eelnevalt ei nõustu. See on eeltingimus," sõnas itallane.