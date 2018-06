Tartu Bigbank ja Tallinna Selver jäävad kodutandrile

Kevadel Saaremaaga finaalis madistanud Tartu Bigbank Vana Maailma satsidele konkurentsi pakkuma ei lähe. "Eurosari oleks põnev ja tore, aga ei hakka üle oma võimete elama," sõnas Tartu mänedžer Hendrik Rikand.

Sama plaan on tänavu Eesti meistrivõistlustel neljanda kohaga piirdunud Tallinna Selveril, kes jääb samamoodi Eesti-Läti keskseks. "Eesti klubide eelarveid vaadates on see päris priske tükk, mis läheb kahte mängu," sõnas Selveri juhatuse liige Lauri Kasper. "Ei tea ju kuidas loosiõnne on, et kas sõidad Lätti või Soome või peab hoopis Küprosele ronima."