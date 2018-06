Juba kolme päeva pärast algaval jalgpalli MM-finaalturniiril saadab mänge Eesti televaatajatele tuttav jalgpallistuudio ning hilisõhtuti teeb mängupäevast kokkuvõtte ajakirjanik Urmas Vaino.

„Keskmine jalgpallisõber tõenäoliselt ei pühenda kogu järgnevat kuud täielikult kõikide mängude vaatamisele, seda enam, et mõnel päeval on lausa neli mängu. Siinkohal tulebki appi päeva kokkuvõte. Ka need matšid, kus platsil on olnud 89 minutit tukkumist ja minut action'’it, saavad kajastatud nii, et mängu tunnetuse saab kätte,” kommenteeris Vaino Õhtulehele. Saates valitakse päeva parim mängija ning serveeritakse järgmise päeva eelvaade.



Konkreetset lemmikmeeskonda pole, favoriidiks peab Brasiiliat

„Olen jalgpalli jälginud nii kaua ja jõudnud sinnamaale, kus ühe meeskonna võidust või kaotusest loeb mulle rohkem see, mis selle 90 minuti jooksul juhtub ja mis sellest 90 minutist johtub. Küll aga loodan, et Belgia suudab paari viimase turniiri jooksul kogutud kogemuse realiseerida ja nüüd võiks olla nende võimalus."