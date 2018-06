Mai keskel väisasid Tallinnat neli jalgpallilegendi: Hernan Crespo, Paul Scholes, Gianluca Zambrotta ja David Trezeguet, kes osalesid Hirvepargis filmitud reklaamvideos. Nüüd on saadaval ka selle projekti esimene tulemus:

Tänu suvisele MM-ile viibisid maikuus Tallinnas neli endist vutitähte: prantslasest maailmameister David Trezequet, itaallasest maailmameister Gianluca Zambrotta, Inglismaa ja Manchester Unitedi legend Paul Scholes ning 2006. aasta MM-il Argentina eest säranud ründeäss Hernan Crespo.

Põhjus staaride siinviibimiseks on lihtne: Katari panga QNB tellimusel filmiti Tallinnas Hirvepargis reklaamvideot, kirjutas Soccernet.ee.

"Me filmime reklaami ühe Pärsia lahe ääres tegutseva panga jaoks. See on Venemaal toimuva MM-i jaoks. Filmime seda koos jalgpallistaaride Hernan Crespo, David Trezequet', Paul Scholesi ja Gianluca Zambrottaga, kes mängivad veneteemalises olukorras," selgitas reklaami produtsent, Eesti produktsioonifirmas Nafta Films töötav Ilya Medovy.