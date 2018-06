Eesti naiste tennise esireket Anett Kontaveit (WTA üksikmängu 24.) teeb Hollandis s'Hertongenboschis peetaval WTA-turniiril kaasa ka paarismängus.

Kontaveidi paariline on 24aastane valgevenelanna Aleksandra Sasnovitš (WTA 51.). Paarismängus pole Kontaveit ja Sasnovitš varem koostööd teinud, aga üksikmängus on vastamisi mindud koguni seitsmel korral. Kontaveit on seitsmest omavahelisest mängust võitnud neli, viimati juhtus see mais Madridi turniiri teises ringis.

Kontaveidi ja Sasnovitši vastaseks on Austraalia paar Jessica Moore (WTA 902.) - Ellen Perez (WTA 240.).

Mäng peetakse ilmselt teisipäeval. Homme peaks Kontaveit platsile tulema ka üksikmängus, kus esimeses ringis tuleb vastu venelanna Veronika Kudermetova (WTA 167.). Kohtumiste ajad selguvalt hiljemalt täna õhtul.