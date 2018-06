Ott Tänaku ja Martin Järveoja heitlus Sardiinia ralli kõrgete kohtade eest lõppes juba reedesel viimasel kiiruskatsel. Hüppelt maandudes purunes nende Toyota Yaris WRC radiaator.

Senised kaadrid näitasid saatuslikku õhulendu ainult pardakaameratest, aga Red Bulli videos on hüpet filmitud ka autost väljastpool.

Uus videopilt alates 50. sekundist:

Another @Rally_d_Italia is in the books. These were our top 5 moments! Did we miss any? @OfficialWRC pic.twitter.com/pHK1M3rBjT