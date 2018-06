Errani on aga äärmiselt pettunud. "See asi tekitab minus vastikust. Ma ei tea, et midagi taolist oleks varem juhtunud või taolist olukorda nii häbiväärsel moel lahendatud. Ma ei ole kunagi tulemust parandavaid keelatud aineid kasutanud. Armastan tennist liiga palju, et seda teha," vahendas tema sõnu BBC.