Venemaa jalgpallikoondise keskkaitsja Ilja Kutepov vihjas, et venelased on nõus kodusel MMil kasutama kõiki vahendeid, et õlavigastusega võitlevat Egiptuse superstaari Mohamed Salah'd takistada.

"Kuidas teda peatada? Sergio Ramos näitas ühte varianti. Ei saaks öelda, et tema vigastus mind väga kurvastanuks, aga soovin talle sellegipoolest kiiret taastumist. Oleks tore selliste meistrite vastu mängida, see arendab väga palju," rääkis Kutepov portaalile Sport24.

Kutepov viitas mai lõpus peetud Meistrite liiga finaalile, kus Madridi Reali kaitsja Sergio Ramos koos Liverpooli talismaniga murule kukkus. Olukorra tulemusena vigastas Salah vasakut õlga ja tema mängukõlbulikkus on enne MMi suur küsimärk.

Venemaa kohtub MMi avamängus neljapäeval Saudi Araabiaga. Egiptusega minnakse vastamisi 19. juunil.