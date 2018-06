Sardiinia rallil kokkuvõttes vaid 0,7 sekundiga kanget konkurenti Sebastien Ogier'd edestanud Thierry Neuville'i jaoks oli Itaalias saadud triumfi väga eriline.

"Ma ei suuda seda uskuda," sõnas Neuville võistluse järgselt Autospordile. "Sebastieni on äärmiselt keeruline edestada ning seekordne võit tuli meie jaoks väga raskelt. Andsime endast kõik ja lõpuks selline võit võtta, see on minu ja Nico [Neuville'i kaardilugeja Nicholas Gilsoul - toim] jaoks väga eriline."

Võidu tähtsust rõhutas ka Hyundai tiimipealik Michel Nandan. "See on väga eriline," sõnas prantslane. "See oli üks parimaid rallisid. Tõsiselt. See, et võitja otsustatakse niimoodi viimasel katsel. See oli fantastiline ja mul on meeskonna üle väga hea meel."