Vormel-1 sarja Kanada GP järgsel pressikonverentsil sai kõvasti naerda, kui teemaks tuli vahtralehemaal kuuendana lõpetanud Kimi Räikköneni vanus.

Nimelt soovis üks ajakirjanik teada, kas kolmandana finišeerinud Max Verstappen sooviks Ferraris olla Kimi Räikköneni (38) järeltulija.

Küsimuse peale uuris hollandlane kohe Kanadas võidutsenud Sebastian Vettelilt, kui vana soomlane on.

"Mul pole aimugi," sõnas Vettel kerge muigega.

"37, 38? Ta võiks mulle isa eest olla," sõnas 20aastane Verstappen vastu. "Eks aeg näitab, mis saab. Mul on hetkel Red Bulliga kehtiv leping ja olen siin väga õnnelik. Ma olen ainult 20 ja kui Kimi on 37 või 38, siis mul on veel 17 või 18 aastat aega tegusid teha."