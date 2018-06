Liverpool on teinud Romale 73 miljoni euro suuruse pakkumise, et osta Brasiilia jalgpallikoondise esiväravavaht Alisson Becker.

Punased (Liverpooli hüüdnimi - toim) on oma suve esimese ülemineku juba teinud, AS Monacost osteti poolkaitsja Fabinho. Nüüd loodetakse enda ridadesse saada sambamaa puurivaht Alisson, keda on seostatud ka üleminekuga Madridi Reali ja Chelseasse. Hispaania ajalehe Mundo Deportivo andmetel pakkus Hispaania klubi Romale 57 miljonit, ent Ragnar Klavani koduklubi on nõus Lõuna-Ameerika staari teenete eest välja käima lausa 73 miljonit eurot. Roma hinnangul on väravavahi väärtuseks 75 miljonit.

Alisson ise loodab, et tema tulevik selgub enne MMi algust: „Ausalt öeldes jätsin kõik oma agentide kätesse. Kui üleminek enne maailmameistrivõistlusi tehtud ei ole, siis tegeletakse sellega hiljem, sest keskendun turniiri ajal ainult Brasiiliale. Vaatab, kas sellel nädalal juhtub midagi."

Alisson tegi eelmisel hooajal kaasa 37 liigamängus, millest 17 mängus jäi värav puutumata. Kokku lendas tema selja taha 28 palli.