Gamerly Entertainmenti senised kolm turniiri on kokku toonud 128 võistkonda ja 640 mängijat erinevatest riikidest üle Ida-, Lääne-, Põhja- ja Lõuna-Euroopa. Senised turniirivõidud on läinud Venemaale, Ukrainasse ja Tšehhi. Võtame hetkeks parimatest parimad luubi alla ning uurime, mis aitas neil poodiumi kõrgeimale astmele jõuda.

Eesti lippu hoidis teisel turniiril kõrgel meeskond „5Taps“, kes jõudis poolfinaali, kuid pidi seal alla vanduma Venemaa tiimile „amp-de“.

Kolmandal turniiril osales veelgi rohkem võistkondi, sedapuhku 55. Sel korral krooniti võitjaks pikalt kokku harjutanud võistkond „Team Neofrag“, olgugi et üks mängija, „lex0ne“, oli võetud sisse kui võõrleegionär. Tegemist on atleediga, kes hetkel omab väga tugevas Tšehhi-Slovakkia kõrgliigas muljetavaldavat esimest kohta.

Kolmandal turniiril sai korduvalt näha väga ilusaid esitusi ja hetki, mis nii mõnegi vaataja õhku ahmima panid. Kodumaalaste ootused pandi sel korral rahvalemmikuks osutunud tiimile nimega „FRAGMiNE“, kes eelringidest mängleva kergusega edasi pääses ning seda kuni veerandfinaalideni välja.

Kahjuks pidid vaatajad „FRAGMiNE'is“ pettuma seetõttu, et võistkonda ei saanud veerandfinaalides esindada kaks põhimängijat, kellest üheks oli meeskonna kapten „klempzzz“. Kuigi raundide alguses tehti head tööd, ei suudetud initsiatiivi lõpuni enda käes hoida ja nii pöörasidki vastased ka vähemuses olles raundi lõpud enda kasuks. Nii võetigi veerandfinaalis vastu kaotus turniiri hilisemalt võitjalt.

Südikalt esines ka teine kodumaine meeskond „lebooo“, kes hakkas väga tugevalt vastu eelmise turniiri võitjatele, nimega „BUND“ (ühe mängija muudatusega võistkond „GLF-“). Siiski jäi eestlastel taaskord turniiri laeks veerandfinaal.

Eelseisval neljandal turniiril on kavas mõned muudatused. Üheks neist on finaalturniiri varasem algusaeg. Laupäevased lahingud algavad uue aja järgi kell 14.00 ja kõik kohtumised mängitakse 3 võiduni (varasemalt 1 võiduni). See garanteerib, et juhuse hoolde jäetakse vähem. Kui varem olid eelised tiimidel, kes olid paremad sprindis, siis nüüd võib võita ka meeskond, kes vajab aega, et end käima saada.

Lisaks annab kõnealune reeglimuutus võimaluse esimese kaardi saatel aru saada oma vastaste stiilidest ja eripäradest, kiirelt situatsioone analüüsida ja vajadusel muuta taktikaid, muutes mängud tasavägisemaks. Lisaks mängitakse selle tulemusena vähemalt kahte erinevat kaarti (vajadusel isegi kolme), mis tähendab, et võimalus mängida vähemalt korra seda kaarti, mis endale paremini sobib, on suurem.

Aga miks pole Eesti võistkonnad veel finaali jõudnud? Esimene murepunkt seisneb asjaolus, et kaks väga heal tasemel Eesti meeskonda läksid umbes kuu aega tagasi erinevate probleemide tõttu laiali. Teiseks tasub märkida aga fakti, et seni pole turniiridest osa võtnud Eesti vaieldamatult parim tiim „WASD“, seda väga tiheda ajagraafiku tõttu, sest samal ajal toimuvad ka erinevad suurturniiride kvalifikatsioonid. Positiivsena saab aga kindlasti välja tuua seiga, et igal turniiril on meie kallis kodumaa lausa mitme võistkonnaga esindatud olnud ning esile on tõusnud erinevaid uusi nägusid, kelle olemasolu suuremale üldsusele enne teadmata oli.

Vaade Gamerly neljandale turniirile on lühidalt öeldes VÄGEV! Kirja on pannud ennast meeskondi lähedalt ja kaugelt. Kodumaistest tiimidest on hetkeseisuga esindatud „5Taps“, „addicTs“, „iksdee“, „ESTLAND“, „SERiOUS“, „n6udepesuvahend“, „KZG“ ja „AlexelaTi“. Naabritest on loomulikult kohal Venemaa ja Läti võistkonnad, eesotsas 2. turniiri võitjatega („GLF-“, nüüd uue nimega „BUND“) ning neile napilt alla vandunud Läti tiim „SPLY“.

Sel korral teevad oma debüüdi nii mitmedki uued ja tuntud nimed, nendest suurim on kahtlemata Tšehhi tipptiim „eSuba“. Tegemist on e-spordiorganisatsiooniga, kellel on pikk resümee ja veelgi pikemad traditsioonid. E-spordis on nad tegevad mitmes teiseski populaarses mängus,nagu näiteks „League of Legends“, „World of Tanks“, „Hearthstone“, „FIFA“, „Vainglory“, „Trackmania 2“ ja paljud teised.

Kõnealusest nimekirjast võime leida ka Tšehhi tiimi ROGSquad (Republic of Gamers Squad), lisaks on kohal esindajad Taanist, Slovakkiast, Venemaalt, Gruusiast ja Poolast. Kahtlemata on Gamerly turniir hea võimalus ennast pildile mängida, eriti kui avaneb šanss mõnel profitiimil „selg prügiseks teha“ ja neile oma hambaid näidata.

Oma võistkonda saab kirja panna kuni turniiri alguseni, mis tähendab, et nimekiri on kuni viimaste hetkedeni lahtine. Üks on siiski 100% kindel see turniir tuleb taseme poolest ja põnevuselt kõige vägevam!