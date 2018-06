Kohtumine Kudermetovaga oli ka esimene kord, kui Kontaveiti juhendas inglane Nigel Sears. Eestlanna on siiamaani juhendaja vahetusega rahule jäänud. "Mulle väga meeldib, trennid on väga head olnud ning mulje on hea," sõnas Kontaveit.

Tänases mängus kutsus tennisist Searsi ka platsile nõu andma, kuid arusaadavalt läheb ühise keele leidmiseks veel veidi aega. "Kindlasti ei teinud ta midagi valesti. Ütles õigeid asju, nii nagu vaja. Ma ei seoks kaotust temaga. Pole nii, et treener tuleb väljakule ja sõrmenipsust hakkad võitma. Sellist treenerit pole olemas. Ma polnud ise täna piisavalt terav ega reageerinud piisavalt kiiresti. Treener ei saa seda muuta, ükskõik mida ta ütleb," selgitas eestlanna.

Mõne üksiku trenni pealt on raske ka ekstreemseid muutusi oodata. Kontaveit on Searsiga maha istunud ning rääkinud, kuidas enda mängu parandada, kuid tuleb meeles pidada, et üleöö suurt muutust ei toimu.

Juba homme astub Kontaveit koos valgevenelanna Aleksandra Sasnovitšiga (WTA 51.) väljakule paarismängus. Selleks, et muruturniiridega harjuda. Kuigi Den Boschi muru on eestlanna hinnangul Wimbledonis omast veidi kiirem on tarvis enne järgmist Suurt slämmi uue kattega ruttu sõbraks saada.

Homne kohtumine on samaaegselt ettevalmistuseks ka Wimbledoni paarismänguks, kus Kontaveit tahab tandemi moodustada Monica Puigiga (WTA 70.). Puerto Rico esindajaga taheti koos mängida ka Austraalia ning Prantsusmaa lahtistel, kuid esiti langes eestlanna alt ning Pariisi eel vigastas ennast jällegi Puig.

"Paarismängust ei kujune kindlasti minu prioriteet, kuid halba see ei tee. Proovin ja vaatan, kuidas mul läheb," leidis Kontaveit. "Paarismängu proffide vastu on kindlasti keeruline, aga loodan, et see muudab mind võrgus julgemaks. Ma oskan seda praegu ka, aga pelgan veidi teisi asju. Usun, et see võib üksikmängule kasuks tulla."

Kas see tähendab, et teda võib ka edaspidi paarismängus näha? "Eks sõltub, kuidas homme läheb," vastas eestlanna salakavalalt.