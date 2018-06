"Tähel tõusis pärast eile õhtust trenni palavik. Belgiaga mängu ajal (3. juunil) oli tal juba sellega probleeme. Vahepealsel ajal on olnud asi okei, aga eilsest jälle sama jama," selgitas abitreener Rainer Vassiljev Õhtulehele Tähe, kelle palavik kerkis 39 kraadi ligi, seisu.

"Treialil sama vana teema, mis kaks aastat tagasi. See lõi pühapäeva õhtul uuesti välja," rääkis Vassiljev Treiali probleemsest kõrvast, mis teda paar aastat tagasigi segas.

Kui Treialile on koondises väärilised asendajad olemas, siis Täheta pole meeskond üleliia tihti harjunud mängima.

"Koondises on teisi mängijaid ka. Tuleb hakkama saada. Aga meie jaoks ka suhteliselt ootamatu olukord. Täna on reisipäev ja oleme alles poolteist tundi kohapeal olnud. Pole veel otseselt paika pannud, kes homme alustavad," tõdes Vassiljev, et sõjaplaani homseks kell 17 algavaks poolfinaaliks Portugali vastu veel paigas ei ole.

"Sellest, kellega ma homme alustan, on veel vara rääkida. Aga usun, et teised pingutavad nüüd veelgi rohkem. Olen veendunud, et suudame edukalt mängida. Mina ja mehed oleme siin sooviga võita," lisas peatreener Gheorghe Cretu pressiteates. Tahame saada järgmisse vooru ja ka seal võita. Sellised turniirid pole igapäevased. Rahvuste liigasse jõudmine ja Brasiilia või USAga mängimine oleks suure unistuse täitumine nii mängijate kui treenerite jaoks."

Teises poolfinaalis lähevad kell 20 vastamisi Tšehhi ja Türgi.