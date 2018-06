Mees kurdab sõbrale, et tal on mure: linnud nokivad aias kõik marjad ära.

"Pane hernehirmutis üles," soovitab sõber.

"Olen selle peale mõelnud," vastab mees, "aga pole vist mõtet. Naine on niikuinii päevad läbi poolpaljalt aias."