Rapla korvpallimeeskond võitis neljandat aastat järjest Eesti korvpalli meistriliiga medali. Lõppenud hooajal saadi kaela taas pronksikarva autasud.

Meeskonna mänedžer Jaak Karp tunnistas, et hooaeg oli üsna keeruline, kuid lõppkokkuvõttes võib kolmanda kohaga rahule jääda. Rapla suguse väikese koha jaoks on iga medal väärt saavutus.

Vaatamata sellele, et mullust finaalipääsu korrata ei õnnestunud, ollakse täna 51. sünnipäeva tähistava peatreeneri Aivar Kuusmaaga rahul. "Kindlasti on ta peatreeneriks valik number üks," ütles Karp Õhtulehele ning lisas, et treeneriküsimus tahetakse juba lähiajal lahendada.