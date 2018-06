Viiekordne maailmameister leidis ka positiivset. "Võitlesin väga kõvasti ning vältisin suuremaid vigu. Kui nõnda kõvasti pingutad, siis väiksed eksimused satuvad ikka sisse, kuid üldises plaanis võin rahul olla," ütles ta.

Kuigi Ogier jääb Neuville´ist kokkuvõttes maha 27 punktiga, siis ise ta selles suurt tragöödiat ei näe: "Ühest küljest ei tohi me enam kehva tulemust lubada, teisalt on meil nii mõnelgi rallil eelis. Olen pidanud aastaid rajapuhastaja tööd tegema. Olen õnnelik, et see koorem nüüd minu õlult maas on."