Tegid individuaalses plaanis Itaalias väga korraliku hooaja. Millist tagasisidet klubi treeneritelt said?

Väga põhjalikku individuaalset tagasisidet ei saanud, kuid meeskond jäi hooajaga väga rahule. Mängisime A2 sarja esimest korda ning saavutasime põhiturniiri viienda koha. Arvan, et mängisin sel hooajal üpriski head korvpalli ja teenisin tänu sellele ka treenerite usalduse. Kardan, et kui oleksin hooaja lõpus mänginud samamoodi nagu alguses, siis poleks koondisekutset saanud. Leidsin enesekindluse ja minu roll klubis kasvas.

Millistes elementides viimase aasta jooksul enda hinnangul eriti arenesid?

Mängulugemises ja tarkuses kindlasti. Samuti olen ka füüsiliselt teinud suure sammu edasi.

Kuidas sinu Itaalia hooaja ja neljapäeval algava koondisetsükli vaheline ettevalmistus välja nägi?

Jäin pärast hooaja lõppu Itaaliasse. Paar päeva andsin kehale puhkust ja siis alustasin juba individuaalse üldkehalise ettevalmistuse programmiga.

Siirdusid välismaale juba 14aastasena. Millised on suurimad erinevused noortetöös Eesti ja Itaalia vahel?

Kuna lahkusin Eestist juba ammu, siis on seda raske võrrelda. Arvan, et suurim erinevus on treeningutes – Itaalias pööratakse väga suurt tähelepanu üldfüüsilise arendamisele ja nn. suurt korvpalli hakatakse mängima hilisemas eas.

Millised olid su esimesed emotsioonid pärast koondisekutse saamist?

Olin väga-väga õnnelik! Võimalus enda kodumaad esindada – see on äge! Kindlasti on noortel meestel suur tahtmine ja soov end näidata. Trennides saab olema kõva andmine.

Treieril on Poderosa klubiga leping veel üheks hooajaks.

Eesti koondis kohtub 21. juunil Saku Suurhallis maavõistlusmängus Soomega. Korduskohtumine peetakse neli päeva hiljem Helsingis.