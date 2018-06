„Minu hinnangul on peaaegu võimatu, et Euroopa tippliigade mängijatest koonsev meeskond oleks MMi alguseks tippvormis,“ ütleb endine Serbia jalgpallikoondise abitreener Aleksandar Rogic. Ta teab, millest räägib, sest käis kodumaa värvides 2010. aasta MMil, lisaks sai ta Ghana koondise treenerina osa Aafrika rahvaste karikaturniirist.

Serbia ajaloo tuntumaid treenereid Radomir Antic kutsus Rogici endale appi juba 2008. aastal, mil algas MMi kvalifikatsiooniturniir. Üheskoos näidati suurepäraseid tulemusi ja kvalifitseerutigi Lõuna-Aafrika Vabariigis toimunud suurvõistlusele.

„Kõige alus oli, et panime kokku imelise mängijate grupi. Me ei valinud jalgpallureid ainult oskuste põhjal, tähtis oli ka iseloom. Serbias on väga suur valik talente, kuid kutsusime õiged mehed,“ meenutab tänavu Tallinna Levadia peatreenerina töötav Rogic. „Kõik sujus ideaalselt ja iga võit lisas enesekindlust.“