Autoralli MM-sarjas luuakse üha enam kunstlike hüppeid, mis sõitjatele ohtlikuks võivad osutuda. Nõnda juhtus Sardiinias Ott Tänakuga, kes maandumisel auto lõhkus ning võistluse pooleli pidi jätma.

Eestlase õnnetuse valguses on tippsõitjad hakanud nõudma, et sääraste hüpekate vorpimine lõpetataks.

"Kõik piloodid nõustuvad, et keset sirget pole mõistlik teha teravaid ja ohtlike hüppeid," sõnas Sebastien Ogier Autosportile. "Mul pole hüpete vastu midagi, armastan neid. Tehku neid nii palju kui süda lustib, aga need peavad olema sujuvad, mitte nii teravad ja lühikesed."

M-Spordi boss Malcolm Wilson lisas: "Mõned juhised hüpete ehitamiseks tuleks kasuks."

Oma arvamus on ka Toyota tiimijuhil Tommi Mäkinenil. "Pole mingit põhjust tehislikult midagi, mis autot lõhub, luua. Oti puhul polnud vedrustusel mingit võimalust olukorda päästa. Ta ei maandunud isegi rehvidele, vaid esiotsa kaitserauale," sõnas Mäkinen, kes kiidab legendaarset Ouninpohja hüpet Soomes. "See on väga hea hüpe, sest sinna saab minna sujuvalt."