Eesti jalgpalli meistriliigas peetakse täna suurem osa 18. vooru mängudest. Päeva esimeses lahingus alistas Nõmme Kalju koguni 8:2 Viljandi Tuleviku.

Huvitav on tõik, et Kalju jäi koduväljakul juba 2. minutil kaotusseisu, kui Viljandi poolt oli täpne Martin Allik. Kauaks külaliste rõõmu aga ei jätkunud, sest nõmmekad lõid järgmise 35 minutiga neli väravat, kus juures kolm esimest neist üheksa minuti sees. Jala said valgeks Igor Subbotin, Maximiliano Ugge, Sergei Tumasjan ning Liliu.

Teisel poolajal lõi avas taas skoori Viljandi, sihile jõudis Kristen Kähr. Kaljul oli aga taas neljaväravaline vastus olemas. Oma teise tabamuse said kirja Subbotin ja Liliu, ühe lisasid Rimo Hunt ja Aleksandr Volkov.