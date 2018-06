Prantsusmaa koondise ründeäss Kylian Mbappe vigastas teisipäevasel treeningul vasakut hüppeliigest ja pidi harjutuskorra pooleli jätma.

19aastane Mbappe langes murule pärast seda, kui Adil Rami talle jõhkralt sisse lendas. Kannatada sai noormehe vasak hüppeliiges.

The moment Kylian Mbappe got injured.. pic.twitter.com/MWPS3hMvB0 — Nitwik Football (@NitwikFootball) June 12, 2018

Kui tõsise vigastusega tegemist on, pole hetkel veel teada. Prantsusmaa jaoks on ta kindlasti oluline lüli, sest Mbappe on kõigis viimastes mängudes olnud põhimees.

Sotsiaalmeedias teatas mängija ise, et midagi hullu lahti pole.

MMi avakohtumise peab Prantsusmaa laupäeval Austraalia vastu.