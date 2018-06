Homme algava jalgpalli MMi väikseim osaleja on Island, kus elab ümmarguselt 334 000 inimest. Arvestades, et tegu on 2016. aasta EMi veerandfinalistiga, ei saa saareriigi kvalifitseerumist pidada just ülemäära suureks üllatuseks.

Sama meelt on ka Islandi koondise hambaarstist peatreener Heimir Hallgrimsson: "Kui inimesed arvavad endiselt, et see on Tuhkatriinu lugu või et me ei vääri kohta MMil, siis nad alahindavad meid."

Island madistab MMil D-alagrupis koos Argentina, Horvaatia ja Nigeeriaga. "Grupp on tasavägine ja see tuleb meile kasuks," ütles Hallgrimsson The Guardianile.

"Kui me edasi pääseme, siis meid ei oota enam väga palju tugevamad vastased kui Argentina, Nigeeria või Horvaatia. See annab tunde, et 16 hulgas ei peaks me enam kedagi kartma."

Islandi avamäng on 16. juunil Argentinaga.