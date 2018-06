Eeloleval nädalavahetusel sõidetakse Kiviõli Motofestivali raames ka quadide motokrossi Euroopa meistrivõistluste eelviimane etapp. Eelmisel aastal koduetapi võitnud ning hooaja lõpus ka Euroopa meistritiitli pälvinud Kevin Saar juhib ka tänavuseid meistrivõistluseid ja loodab Kiviõlis eelmise aasta tulemust korrata.



Kuigi enne eelviimast EM-etappi on Saar meistrivõistluste liider, siis hooaeg ei ole olnud just pargis jalutamine. "Senine hooaeg on möödunud iseenesest tõusvas joones, kuigi kolmandat aastat järjest ebaõnnestus avaetapp täielikult, millega oleme tiimiga juba suhteliselt harjunud," lausus Saar pressiteate vahendusel.

"Nagu ka varem, oleme suutnud raskest olukorrast välja tulla ja pöörata see lõpuks positiivseks. Esimesel etapil Hollandis läks asi keeruliseks juba kvalifikatsioonis, kui masin enam käima ei läinud. Teisest reast startides saavutasin esimeses sõidus 6. koha. Kahjuks teises sõidus poodiumikoha eest võideldes andis viimasel ringil alla kett ja olin sunnitud katkestama. Päris raske algus, aga me ei lasknud pead norgu!"

Ta jätkas: "Järgmine sõit Prantsusmaal algas suurepäraselt, kui avasõidust tuli võimas võit ja edestasin nimekat kohalikku staari Jeremie Warniat, kes samuti Kiviõlis võitnud ja Euroopa meister olnud. Teises sõidus tuli aga taaskord tehniline viga ja nädalavahetuse lõpetasin 5. kohaga. Sealt alates on kõik läinud aga ideaalselt, kui nii Ukrainast kui Poolast on tulnud kummaski kõik sõiduvõidud. Tõusvalt olen jõudnud lõpuks edetabeli tippu, kuhu loodan ka püsima jääda!"



"Selle hooaja põhieesmärk on kaitsta Euroopa meistritiitlit ning loodan viimased kaks etappi vigadeta sõita ja tiitel ka kindlustada. Tänu oma heale toetajale Helari Järvele on avanenud mul suurejooneline võimalus kätt proovida Ameerikas, kuhu me läheme augustis. Sellega täituks ka minu suur unistus!"



"Tore oleks ka Eestis meistritiitlit kaitsta, kuid kahjuks on see etappide kokkulangemise tõttu raskendatud. Loomulikult on tähtis ka hooaja lõpus toimuv Rahvuste kross, kus tahaksin esineda hästi ja saavutada koos Eesti koondisega hea tulemus."



Kodune EM-etapp on Saarele sobiv, kuna eelmisel aastal saavutas ta seal kindla etapivõidu: "Kiviõli rada on väga hea oma tuntud elementide ja tõusudega. Kuigi rada on kõva pinnasega, siis ei muutu see nii libedaks, kui näiteks Prantsusmaal või Poolas. Eestis on selline rada ainulaadne, teised on liivasemad ja aeglasemad. Mulle seal väga meeldib!"



Quadid ja ka külgvankrid, kes võistlevad MM-punktidele, asuvad võistlustulle laupäeval, kui sõidetakse kvalifikatsioonisõidud. Pühapäeval toimuvad aga juba finaalid.