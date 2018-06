Jalgpalli MMi abikohtunikud peavad keeruliste suluseisuolukordade puhul lipu alla jätma, et VAR (videokohtunik) saaks õige otsuse teha.

Venemaal toimuv jalgpalli MM-finaalturniir on esimene, kus kasutatakse videokohtuniku abi. „Kui näed, et abikohtunik ei tõsta lippu, ei tähenda see valet otsust,” lausus FIFA kohtunike komitee esimees Pierluigi Collina. „Neid juhendati keerulistes olukordades lippu alla jätma, kui võib tekkida lubav rünnak või väravavõimalus. Kui kohtunik tõstaks lipu, oleks kõik läbi. Kui mäng läheb edasi ja lüüakse värav, on võimalik videokohtunikul olukord veel üle vaadata,” lisas legendaarne Itaalia jalgpallikohtunik.

Kuidas VAR toimib?