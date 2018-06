Madridi Reali jalgpalliklubi eilne uudis, et nende uueks peatreeneriks saab Hispaania koondise juhendaja Julen Lopetegui vallandas sealses alaliidus säärase tormi, mis päädis mehe vallandamisega. Kaks päeva enne MMi avamatši Portugaliga...

Alaliidu president Luis Rubiales: "Otsustasime koondise peatreeneri vallandada. Jõudsime MMile tänu tema heale tööle ja täname teda selle eest ning soovime talle edaspidiseks edu.

Saime ainult viis minutit enne uudise avaldamist teada, et ta siirdub Madridi Reali. Ta ei informeerinud meid läbirääkimistest. Julen on teinud koondises head tööd, kuid me ei saa aktsepteerida seda, kuidas ta käitus."