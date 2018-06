Ragnar Klavani leivaisa FC Liverpool avalikustas täna vormi, millega hakatakse järgmisel hooajal võõrsil mängima.

