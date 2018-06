Eesti viimase kümnendi parim meesodaviskaja Risto Mätas otsustas tippspordist taanduda, ta pühendub töötegemisele ja pereelule.

Ronkmustad pilved tõusid 34aastase sportlase pea kohale möödunud suvel, kui ta pidi hooaja terviseprobleemi tõttu pooleli jätma.

„Eelmisel kevadel olin tegelikult väga heas vormis,“ räägib Mätas nüüd. „Arvan, et seis oli võib-olla isegi parim, mis mul on hooaja eel olnud. Aga seljavigastus osutus nii keeruliseks, et keegi ei saanud täpselt aru, mis mul viga on. Ühel hetkel oli MMi rong läinud ja otsustasin aja maha võtta.“