Aga Eesti korvpalliliidu juhtus koguneb järgmisel nädal. Põhimõtteline nõusolek oli mõlemalt poolt juba peaaegu kuu tagasi. Nüüd on küsimus detailides. Ei saa öelda, et oleksime kõik lõpuni paika pannud."

Läti meedia avaldas täna uudise, et Eesti-Läti korvpalli ühisliiga osas on jõutud põhimõttelise kokkuleppeni. Eesti alaliidu peasekretär Keio Kuhi tõmbas esialgu tuure veidi maha.

Lätlased kirjutasid, et mõlemast riigist lööb kaasa kaheksa meeskonda ehk kokku 16. Kuhi sõnutsi pole veel ka see kindel. Küsimus on eelkõige Audentese noortemeeskonna jätkamises. Kui nemad kaasa ei löö, kahaneb Eestist osalevate tiimide arv seitsmele ning ühisliigas mängib kokku 15 satsi.

Sahinad on käinud ka Eesti Maaülikooli liitumisest meistriliiga või potentsiaalse ühisliigaga. Kuhi välistab selle võimaluse. "Nad on juba ühe korra varem ka uurind, oleme öelnud, et see pole võimalik. Saadame selle vastuse neile ka nüüd," sõnas peasekretär.