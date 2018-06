Täpselt ööpäeva pärast pannakse Moskvas, Lužniki staadionil pall mängu ja XXI jalgpalli maailmameistrivõistlused algavad. Kuidas näeb Moskva välja täna, kas suurvõistluse hõngu on tunda?

Aus vastus on, et suures osas linnas kindlasti mitte, kuid "strateegilistes" paikades küll. Tegin jalutuskäigu Moskva jõe äärest Novõi Arbati tänavat pidi Kremli poole. Et linn oleks igasuguseid MMi vidinaid-logosid-plakateid ja muud täis - seda pole. Vahepeal lehvivad lipukesed.

Moskva jalgpalli MMi eelõhtul. (Ville Arike)

Ehkki Novõi Arbat on linna üks peatänavaid, sai näha vaid mõnda üksikut fännisärgis inimest. Kusjuures nad kõik olid Ladina-Ameerikast. Juba hommikusel Riia-Moskva lennul oli kaks Peruu särgis meest. Peruu valge-punases särkides fänne ongi ka Moskvas vaat et kõige rohkem.