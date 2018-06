Nii ongi Kingi jalg hetkel lahases ning mees liigub ringi karkudel. Seda, millal ta kipsi putsa vastu võiks vahetada, ei julge ta enam prognoosida. "Tuleb ravida, nii kaua kui saab terveks, aga see aasta ei mängi enam kindlasti," lausub eestlane.

Väikeseks lohutuseks on mehele homme algav jalgpalli MMi. Üldiselt hoiab Kink pöialt Hispaaniale ja Saksamaale, kuid meelsasti näeks ta ka mõnda uut riiki finaalturniiril etteotsa pürgimas. "Võib ka huvitav üllatus tulla, peaasi et oleks ilus jalgpall, mitte nagu Portugal EM-finaalturniiril," sõnas ääreründaja.

Oma arvamus oli tal ka Hispaania koondise peatreeneri trallist. "Uskumatu, et sellisel tipptasemel nii lollil ajahetkel selliseid otsuseid tehakse. Kas ei suudetud siis tõesti kuu aega seda varjus hoida. Tehke leping ära, aga kellelegi ei räägi. Müstika, et see välja tuli," leidis Kink.