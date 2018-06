Pole kahtlust, et tänavuse MMi üks märksõnu on videokohtunikud (VK), kelle tegevust jälgivad hoolega nii pealtvaatajad kui ka ajakirjandus. Kuivõrd tegu on piisavalt uudse nüansiga, teeme enne turniiri puust ja punaseks kõik, mida virtuaalabimeeste kohta tarvis teada.