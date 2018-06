Hispaania jalgpalliliit otsustas päev enne MMi algust vallandada vutikoondise senise peatreeneri Julen Lopetegui, sest juhendaja allkirjastas teisipäeval lepingu Madridi Realiga.

Suurturniiri ajal juhendab hispaanlasi seega kauane koondise kapten, praegune alaliidu spordidirektor Fernando Hierro, kellel aga treenerikogemust napib. Hooajal 2014/15 oli ta Madridi Realis Carlo Ancelotti abitreener ning hooajal 2016/17 juhendas esiliiga meeskonda Real Oviedo. Täna õhtul andis Hierro esimese pressikonverentsi.

"See on väga põnev väljakutse minu jaoks," sõnas koondist omal ajal 89 korda esindanud mees. "Olukord ja tingimused on hetkel sellised nagu on, kuid ma võtan selle väljakutse julgelt vastu. Meil on hea meeskond, kes on näinud kaks aastat vaeva, et jõuda MMile. Olen olnud spordidirektor, seega mõistan, et meeste motivatsioon on kõrge.