Eesti võrkpallikoondis jõudis Tšehhis peetaval Euroopa Kuldliiga finaalturniiril finaali, kui alistas poolfinaalis Portugali 3:0 (26:24, 26:24, 25:18). Haigestunud liidri Robert Täheta mänginud rahvusmeeskond kindlustas ühtlasi pääsu järgmisel nädalal Portugalis peetavale FIVB Challenger Cupile, mille võitja pääseb Rahvuste liigasse.

Eesti koondise juhendaja Gheorghe Crețu tänas pärast mänge esmalt kohalesõitnud fänne ja avaldas lootust, et ka Portugali tullakse meeskonda toetama. "Ma pakun kihlveo, kui Portugali tuleb vähemalt 100 Eesti fänni, siis teen Tallinna Raekoja platsil midagi pöörast! Olen seda korra Itaalias ühe meeskonnaga teinud ja ilmusingi lõpuks jõuluvana kostüümis linna keskväljakule! Sest fännid tulid saali nagu lubatud. Ütlen teile homme, mis see tegu olema saab," vahendab volley.ee peatreeneri sõnu.

Tõsisemalt jätkates ütles peatreener, et tahab ka finaalis samasugust tegutsemist näha. "See võit on kogu meeskonna oma ja mitme aasta töö vili, ka nende mängijate, kes täna meiega siin ei ole. Avageimis oli vastuvõtul veidi ebakindlust, aga teadsime, et kui saame oma bloki-kaitse korda ja ei anna neile niisama punkte, on kõik hästi. Täna kindlustasime koha Challenger Cupil ja homme mängime turniiri võidule ja auhinnarahale ning tuleme platsile sama motiveeritult," lisas juhendaja.

Finaalis läheb Eesti vastamisi võõrustaja Tšehhiga, kes oli teises poolfinaalis 3:0 (25:22, 27:25, 25:20) üle Türgist.