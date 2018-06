Eesti võrkpallikoondis alistas Tšehhis toimuval Euroopa Kuldliiga finaalturniiril Portugali koondise 3:0 (26:24, 26:24, 25:18) ning kindlustas koha nii homses finaalis kui ka järgmisel nädal peetaval Challenger Cupil, mis on ühtlasti viimane tõke enne Rahvuste liigat.

Võitu 12 punkti panustanud Renee Teppani sõnul polnud kahe esimese geimi kestel tunnet, et need kaotatakse. "Oleks saanud isiklikult paremini alustada, aga üldjoontes oli mäng meie kontrolli all algusest lõpuni. Olime suhteliselt enesekindlad ja keegi ei pabistanud ka siis üleliia, kui seis oli 24:24. Ootasin Portugali poolt rohkem vastupanu," vahendab volley.ee Teppani sõnu.

Lisaks leidis diagonaalründaja, et Robert Tähe ja veel mitme teise puudunud mängijata tegutsenud koondis tõestas selle võiduga üht-teist. "See näitab ka meeskonna paksust, sest paljud on öelnud, et meil ei ole pinki. Vaadake nüüd! Palju meil tegelikult neid mehi puudu on! Võidame Final Four'i poolfinaali üsna kindlalt ja see on ülikõva!" lisas Teppan ja kiitis eraldi vahetusest sekkunud Rauno Tammet ja Markkus Keelt.

Nurgaründaja Kristo Kollo tunnistas, et pärast võitu valdas teda suur pingelangus. "Väga-väga suur pingelangus, aga me ei tulnud siia ainult poolfinaali võitma ja homme läheme endast kõike andma, et see turniir edukalt lõpetada. Portugal jättis video pealt väga võimsa mulje, aga saime nendega väga hästi hakkama," sõnas Kollo.