Nüüd on see siis käes, jalgpalli MM alaku! Suurvõistluse esimesel päeval on kavas traditisiooniliselt üks mäng, korraldajariik Venemaa võõrustab Moskvas Saudi Araabiat. FIFA maailma koondiste edetabeli järgi on vastamisi MMi kaks kõige nõrgemat riiki, sest Saudi Araabia asub 67. ja Venemaa 70. kohal. Ent võidukohustus on loomulikult idanaabritel. Kohtumine algab kell 18. Õhtuleht hoiab lugejaid selle mängu ja kõige muu MMil toimuvaga kursis otseblogi abil. Naudime koos!