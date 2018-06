Numbri all kolm stardib Virumaa teedele Viru rallil mitmel korral poodiumil lõpetanud Egon Kaur (Ford Fiesta) ning teist rallit tema kõrval istuv Rasmus Vesiloo. Kohe nende järel saavad avapäeval rajale 2012. aasta Viru ralli võitjad Rainer Aus – Simo Koskinen (VW Polo). Hooaja esimest starti on uuel Ford Fiesta proto autol Virumaa teedel tegemas Roland Murakas – Kalle Adler, kelle võistlusnumbriks viis.

Stardirivi esimesed rahvusliku rühma võistlejad on EMV4 (E12) klassi sõitjad Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII). Esimese tagaveolise autoga stardivad Grossi Toidukaubad Viru rallile numbri all 26 Marko Ringenberg – Allar Heina (BMW M3).



Eesti meistrivõistluste klasside liidritest on end hooaja neljandale mõõduvõtule registreerinud EMV3 klassis Allan Popov - Aleksei Krylov (Mitsubishi Lancer Evo IX), EMV4 arvestuses Emils Blums - Didzis Eglitis (Mitsubishi Lancer Evo IX), EMV5 liidrid Karel Tölp - Martin Vihmann (Honda Civic Type-R), EMV7 klassi punktiarvestuse esimesed Madis Vanaselja – Jarmo Liivak (BMW M3), EMV8 klassis Martin Saar – Karol Pert (VW Golf II) ning EMV9 klassi esikohta hoidvad Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2105).

Estonian R2 Challenge ja EMV6 arvestuses on hooaja neljandale rallile registreerunud üheksa võistluspaari. Nende võistlusklasside stardirivi avavad numbri all 14. hispaanlased Raul Hernandez – Rogelio Penate Lopez (Peugeot 208 R2). Hooaja kolmandat meistrivõistluste starti on tegemas ka tänavu autoralli MM-võistlustel JWRC klassis osalev ja möödunud aastane Estonian R2 Challenge sarja võitja Ken Torn (Ford Fiesta R2T), kellele teist rallit kaarti lugemas Aleks Lesk.

Virumaa teedel teevad hooaja teise stardi EMV10 ehk veoautode arvestuse võistlejad. Kokku on Grossi Toidukaubad Viru rallile startimas kaheksa GAZ veoautodega võistlevat võistluspaari, kelle hulgas ka hooaja avaetapi võitjad Taavi Niinemets – Esko Allika (GAZ 51A).

Eesti meistrivõistluste neljas etapp Grossi Toidukaubad Viru ralli sõidetakse Viru-Nigula, Rakvere ja Vinni valla teedel. Järjekorras 12. Viru ralli start antakse reedel, 15.juunil kell 18:30 Kundas asuva Grossi Toidukaubad kaupluse eest ning avapäeval sõidetakse kaks kiiruskatset. Esimesele 11,80 km pikkusele Kunda Nordic Tsement katsele stardib esimene võistlusauto kell 19:12.Kokku sõidetakse kahe võistluspäeva jooksul üheksa kiiruskatset kogupikkusega 106,37 km.

Ralli hoolduspark asub OG Elektra tööstuspargis, Tobia külas. Ka sel aastal on ralli keskmeks Kehala Ring, mida läbitakse kaks korda Vinni kiiruskatse osana. Kõige viimane kiiruskatse on paarisrada Kehala ringil, kus publikukatsel lähevad kaks ekipaaži korraga rajale. Samuti autasustatakse ralli finišis just Kehalas absoluudi esimest kuut ekipaaži.

Võistluse kiiruskatsed, v.a. SS2 Kunda linnakatse, on pealtvaatajatele tasulised. Ühe katse pääse maksab 5€ ja rallipass 10€. Pääsmed on müügil kiiruskatsetel.