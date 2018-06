"Nad küsisid korra, kas oleksime nõus 12. juunil Tallinnas mängima? Argentiinlased ütlesid kohe, et pigem nende treener ei taha enne MMi enam mängida. Kuid nad peavad küsima, et neil oleks alternatiiv olemas," avaldas Pohlak.

"Ütlesime, et oleme valmis, kuigi teadsime, et me päriselt ei ole - Norra ja Soome liigade kalendrite tõttu oli juba 9. juunil Marokoga peetud mänguks raske koondist kokku saada -, aga sa ei saa sellises olukorras „ei“ öelda. Vaatasime, et saaksime Norrast mehed vist kätte, kuigi nad oleksid tulnud ühe puhkepäeva pealt."

Pohlak rõhutas: see on Eesti Jalgpalli Liidu üks trumpidest, miks just meiega sellises olukorras ühendust võetakse. "Teatakse, et oleme üks väheseid, kes on võimelised nii väikese etteteatamisajaga midagi korraldama. Oleme hästi paindlikud ja organiseeritud.

Kui kunagi peeti Sitsiilias Catanias mälestusväärne mäng AC Milan – FC Flora, pakuti meile seda kaks päeva varem. Barcelona pidi tulema Milaniga mängima, kuid kukkus ära ja neile oli ülejärgmiseks päevaks vaja vastast. Minu poole pöörduti täpselt samamoodi põhjusel, et teati, et olen võimeline neile kahe päevaga satsi vastu organiseerima.

Tänapäeval tekib küll niisuguseid olukordi järjest harvemini ja harvemini, praegu aga tekkis. Ma küll ei ütle, et see mäng oli väga lähedal, aga meie asi oli pakkuda valmisolekut."