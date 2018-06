"Olen inimene, kes on – ütlen nüüd hästi vanamoelised sõnad – rahu ja rahvaste sõpruse poolt. See ei tule mingist NSV Liidu taustast, et olen 1962. aastal sündinud ning kasvanud 30 aastat Nõukogude Liidus. Olen absoluutne Eesti Vabariigi patrioot.

Aga olen võib-olla vabam mees kui mõni teine, mul on seda lihtsam öelda: rahu ja sõbralik kooseksisteerimine on üle kõige. Olen kõigis keerulistes olukordades tulnud toime erinevate kultuuride potentsiaalsete konfliktide ärahoidmise või lahendamisega.

Arvan, et on väga hea, et see turniir toimub siin, Venemaal. See viiakse kindlasti väga hästi läbi. Ma pole mingil juhul nõus nõudmistega viia turniir kuhugi mujale, Inglismaale. Ma ei pea seda muuks kui mentaalseks torkimiseks, lihtsalt mingi probleemi tekitamiseks.

Üle poole aasta tagasi üritas Postimehe väitlusklubi mind mitu kuud panna kellegagi väitlema teemal „Kas MM tulnuks Venemaalt ära võtta“. Mina pidanuks MMi Venemaal kaitsma. Olin nõus, kuid ei leidunud vastuväitlejat.

Nii naljakas kui see ka pole, võtsid nad minuga kolm-neli päeva tagasi uuesti ühendust ja ütlesid, et Indrek Tarand on nõus väitlema. Vastasin, et nüüd ei pea ma seda enam mõistlikuks, sest turniir on kohe käes. Siis saadeti mulle link, kus Tarand ja veel kuus europarlamendi liiget olid nädal tagasi teinud FIFA-le kirja, kus nõudsid MMi viimist Inglismaale.

Rääkisin seda siin Moskvas paarile tegelasele, kõik hoiavad peast kinni – kuhumaani võib minna populismi ja mingit tüüpi arrogantsiga! Sa elad nagu mingis teises mullis, sa ei kujuta endale üldse ette, mis siin tegelikult toimub.

See pole poliitiline propaganda. See on inimeste siiras pidu ühe spordiala ümber. Siin on koht, mille kohta tahaks öelda: kui poliitika kriminaliseeritaks, oleks maailmas palju ilusam elada.

Miks ei saaks näiteks Euroopas eksisteerida suures plaanis kaks globaliseerunud kultuurilist keskkonda, üks inglise- ja teine venekeelne? Nende sees oleks omakorda rahvuskeeled. Miks peame kõik asjad allutama ingliskeelsele maailmale või mõtlemisele? Ise nad ju ütlevad, et erinevus rikastab, rääkides seda küll teisel teemal. Aga siin peab see paika.

Ma ise ei tahaks Venemaal elada, välistatud. Aga et meil on nüüd jalad Läänes ehk Euroopa Liidu piir jookseb meie ja Venemaa vahelt, võime ju oma hinge lasta siiapoole vabaks ja mõista ka seda poolt. Mina ei karda suhelda venekeelses ruumis või ega pelga, et nad on meile kuidagi ohtlikud.

Turniiriga seoses öeldakse, et see on Putini propaganda- või promoüritus. No ma ei tea, las ta siis olla! Kõik poliitikud teevad ju igal pool niimoodi. Võtame positiivse, ärme leia igal pool halba.

Läänes õpetatakse meid nägema kõike halvas valguses, negatiivse nurga alt. Demokraatias saadki lihtsamini valitseda neid, kes kogu aeg kaklevad. Mina püüan küll juhtida end mõtlema positiivselt, leidma igas asjas midagi head. Hea pinnalt tekib entusiasm, emotsionaalne energia, tahe midagi veel paremini teha!

Mind küll innustab see MM olema rõõmus ja positiivne."

Kas UEFA Krimmi jalgpalli töögrupp tähendab põhimõtteliselt sedasama rahu ja rahvaste sõpruse teemat?

"Krimmi kontekstis räägime puhtalt humaansetest tegemistest. Krimm on okupeeritud, see on selge, kuid ükskõik mis staatuses Krimm ka poleks, peab inimestel seal olema võimalus jalgpalli mängida! Sellega töögrupp tegeleb.

Siin pole mitte midagi poliitilist. Lihtsad inimesed pole kujunenud olukorras süüdi. Kui tahame, et Krimm kunagi Ukraina alla tagasi tuleks, peaks ta tulema võimalikult heas seisus. Üks headest asjadest ongi see, et inimesed on saanud tegelda mõistlike asjadega, mängida jalgpalli."

Kas töögrupi tegevuse tulemusena on seal midagi edasi liikunud?