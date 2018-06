Kogemuste järgi peaks Eesti koondises liidrirolli kandma hakkama Siim-Sander Vene ja Rain Veideman. Vene hooaja lõpp Itaalia kõrgliigas Varese ridades näitas, et hoolimata vigastustest on ta poole aastaga jõudnud heasse vormi. Loodetavasti kandub see üle ka koondisemängudesse.

27aastane Vene on koondises koos Kristjan Kitsingu ja Martin Dorbekiga kõige vanem mängija ja mõnes mõttes eeskuju. Mis siis, et ääremängija esindas Eestit viimati 2015. aastal.

"See on protsessi loomulik osa ja täiesti normaalne. Vanuse lisandudes kipub nii olema, et vastutus kasvab," rääkis Vene pisut muutunud rollist.