19aastane Kristian Kullamäe võib sel suvel Eesti koondises täita olulist rolli, sest senine põhimängujuht Sten Sokk vaatab MM-valikmänge kõrvalt. Põnevad ajad ootavad 194 cm pikkust tagamängijat ees ka klubirindel.

Kullamäe senine koduklubi Gotha Oettinger Rockets langes Saksamaa kõrgliigast välja ja kohast esiliigas loobuti. "Tiim laguneb sisuliselt laiali, ilmselt kolmandasse liigasse jäädakse, aga enamat mitte. Ilmselt otsin midagi muud. Eks juulis ole näha, mis saama hakkab, üldiselt on klubi osas kõik lahtine," rääkis Kullamäe.

Pärast hooaja lõppu oli Kullamäe mõnda aega Eestis ja siirdus siis kolmeks nädalaks Hispaanias peetud oma agentuuri laagrisse, kust naases alles eile. "Seal oli ka teisi agentuuri mängijaid, mina olin nooremate seas. Peamiselt tegelesime individuaalsete oskuste arendamisega," selgitas ta.

Kristian Kullamäe. (Alar Truu)

Mis mõtetega läheb Kullamäe vastu koondiselaagrile? "Ootan huviga. Meil on noored vihased mehed ja jooksmist hakkab kõvasti olema. Tahan näidata, et olen võimeline sellel tasemel mängima. Olen saanud füüsiliselt tugevamaks. See võiks hakata eelkõige kaitses paremini välja paistma. Mul on endal ka huvitav näha, kuidas ma nüüd täismeeste seas hakkama saan," vastas ta.

Eesti koondis kohtub MM-valikmängudes 29. juunil Glasgows Suurbritanniaga ja 2. juulil Tallinnas Kreekaga.