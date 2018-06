Eesti korvpallikoondise tegemistesse on esmakordselt kaasatud 19aastane Sander Raieste. Euroliiga klubi Vitoria Baskonia duubelmeeskonnas mänginud äär soovis koondiselaagrisse tulla ka veebruaris, aga toona jäi asi erinevatel põhjustel katki.

"Kauaoodatud treening. Lahe! Uued näod, uued tuttavad," kirjeldas Raieste tänast korvpallikoondise esimest ühist harjutuskorda. "Pärast hooaega Eestisse tulles tegin korralikult trenni, et saaks normaalselt alustada. Pole nii kõrgel tasemel veel koondist esindanud. Kindlasti uus ja huvitav," lisas ta.

Raieste esimene eesmärk on sõprusmängudes Soomega koondisedebüüt teha ja siis MM-valikmängudeks 12 palluri sekka pääseda. Praegu alustasid pallitreeninguid 13 mängijat, nii et üks peab välja jääma.

"Selles mõttes on konkurents olemas, treeningutel ei saa lõdva jalaga panna ja mitte jalgu jääda. Ma ei arva, et ma ei suudaks meeste vahel hakkama saada, aga koht tuleb välja võidelda. Spetsiifilisemaid ootusi on raske endale peale panna. Treeningud ja kontrollmängud annavad mingi aimduse ja siis saan juba konkreetsemaid eesmärke seada."

Raieste tegi Baskonia esindusmeeskonnas kaasa mitmes hooajaeelses mängus, hiljem side enam arusaadavatel põhjustel nii tihe polnud. "Kõik olenes nende graafikust, mis oli vahepeal väga tihe. Nooremad käisid abiks pigem siis, kui reise oli vähem ja keegi oli vigane. Kokkupuude muidugi treeneritega oli, harjutame samas kohas ja selles mõttes oli kontakt igapävane," selgitas ta.